Samsungi Apple'ın Kazandığı Davaya İtiraz Etti
Samsung, Apple'ın kazandığı davanın sonucuna itiraz etti ve ödediği tazminatın faiziyle geri ödenmesini talep etti.
Apple ve Samsung arasında patent ihlali konusunda hiç bitmeyen yasal savaşta, jüri geçen ay Apple lehine karar verdi ve Samsung'un Apple'a ait tasarım ve kullanım patentlerini ihlal ettiği için 539 milyon dolar tazminat ödemesini istedi. Ancak görünüşe bakılırsa Samsung pes etmeye hiç de niyetli değil.
Law360'ın raporuna göre Samsung jürinin kararından hiç memnun değil. Mahkeme ardından karara itiraz başvurusu yapan şirket 'kararın yeniden değerlendirilmesini ya da yeni bir davanın açılmasını' istedi. Yapılan itirazda jürinin kararının "ölçüsüz" olduğu söylendi ve sunulan kanıtların aksine karar verildiğini iddia etti. Samsung'a göre kanıtlar ödenen cezanın 28.085 milyon dolardan fazla olmamasını gerektiriyor.
Samsung, itirazında Apple'ın üretim tasarımı patentlerinin çiğnendiği için dava açtığını, ancak mahkemenin yazılımsal benzerlikleri göz önünde bulundurduğunu iddia etti. Bu elementler arasında home ekranı ve arayüz parçaları bulunuyor ancak telefon parçaları ile ilgili bir benzerlik bulunmuyor, bu yüzden ödenecek cezanın da buna göre hesaplanması gerekiyor.
Samsung, ayrı bir yasal başvuruda dokunmatik ekran patenti davasına Apple'a ödediği 145 milyon dolar cezanın geri ödenmesini talep etti. Koreli şirket, bu patentin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından geçersiz hale getirilmesi sebebiyle, Apple'ın zararla birlikte faiz ödemesi yapması gerektiğini savundu. Bu patent, yeniden yargılanmanın bir parçası değildi, ancak 2012'de bir jüri, Samsung'un bu patentin ihlali nedeniyle suçlu bulmuş ve tazminat ödemesini emretmişti.
Ali Ruhi Öztürk
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