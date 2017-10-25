Samsung'tan Çift Kablosuz Şarj Patenti
Samsung, yeni ortaya çıkan patente göre iki cihazı aynı anda şarj edebilen Dual Charging Pad üzerine çalışıyor!
Samsung'un US Patent and Trademark Office'e (USPTO) yaptığı Dual Wireless Charging Pad patenti kabul edildi. Apple'ın iPhone X ile birlikte duyurduğu kablosuz şarj makinesine benzeyen cihaz, aynı anda iki Galaxy veya Gear cihazınızı şarj edebilecek.
Patently Mobile'a göre Dual Wireless Charging Pad, endüktif ve rezonant kablosuz şarj teknolojilerinin ikisini de kullanıyor ve Qi standardını destekliyor. Yani bu şarj padi tüm Qi uyumlu akıllı telefon, tablet ve giyilebilir teknolojileri şarj edebilecek.
Patentte bulunan çizimlere bakılırsa, teknolojinin arkasında sade bir tasarım bulunuyor. Cihazın içinde iki adet şarj bobini bulunuyor ve ikisi de endüktif ve rezonant şarj tekniklerini destekliyor, ayrıca cihaz iki teknik arasında duruma göre kendi kendine değişiklik yapabiliyor.
Samsung'un bir çok patenti düzenli olarak onaylanıyor, ama bu patentlerden sadece küçük bir kısmı gerçekten gün yüzünü görebiliyor. Ancak bu teknolojinin Galaxy S9 ile birlikte gelme ihtimali de oldukça yüksek.
Ali Ruhi Öztürk
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