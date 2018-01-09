Samsung'tan DRVLINE Otonom Sürüş Platformu!
Samsung, DRVLINE kendini süren araba platformunu ortaya çıkardı! Peki bu platform tam olarak ne işe yarayacak?
Samsung, bir süredir gelecekte büyüme potansiyeli olan alanlara odaklanıyor ve kendini-süren arabaların büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Firma bu alanda çalışmalarını sürdürüyor ama amacı kendi otonom arabasını üretmek değil.
Samsung'un üzerinde çalıştığı kısım, bir arabanın kendini sürmesini sağlayan donanım ve yazılım sistemleri. Firma bugün, DRVLINE otonom sürüş platformunu açıkladı. Bu platform, firmanın kendini-süren araba teknolojilerini bir araya topluyor.
DRVLINE platformu, Samsung tarafından araba üreticilerine sunulacak olan bir donanım ve yazılım platformu. Üreticiler, bunu kullanarak kendi özelleştirilmiş gelişmiş otonom arabalarını üretebilecekler.
Çoğu kendini-süren teknoloji platformu, "ya hepsi ya hiçbiri" şeklinde kara kutular şeklinde geliştiriliyorlar. Yani bunun anlamı, son kullanıcının söz konusu teknolojiyi tamamen kabul etmek zorunda olduğu. DRVLINE bu konuda daha farklı, çünkü üreticilerin her bir parçayı seçmelerine ve kendi özel araçlarını üretmelerine izin veriyor.
Ayrıca bu sayede DRVLINE, hızla değişen araba endüstrisine daha kolay adapte olabilecek ve yenilikleri araba teknolojilerine daha kolay eklenebilecek.
Bunun yanında Samsung ve Harman, şerit kalkış uyarısı, ileri çarpışma uyarısı, yaya algılama ve otomatik acil frenleme özelliklerine sahip yeni bir ADAS öne bakan kamera sistemi geliştirdi. DRVLINE sistemi bu yılın ilerleyen zamanlarında otomobil üreticilerine gönderilmeye başlanacak.
H. Hüseyin Öztürk
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