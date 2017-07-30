Samsung'tan Gear VR'a Yönelik Yeni Uygulama

Samsung, dev gibi bir ekranda istediğiniz videoyu izlemenizi sağlayacak yeni uygulaması için sona yaklaşıyor!

Samsung'tan Gear VR'a Yönelik Yeni Uygulama

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