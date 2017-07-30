Samsung'tan Gear VR'a Yönelik Yeni Uygulama
Samsung, dev gibi bir ekranda istediğiniz videoyu izlemenizi sağlayacak yeni uygulaması için sona yaklaşıyor!
Samsung'un Gear VR başlığı, video izlemeniz için size 200 inç'lik bir sanal ekran sunuyor. Ancak istediğiniz her videoyu bu ekranda izleyemiyorsunuz çünkü üçüncü parti uygulamalar desteklenmiyor.
Samsung'un yeni uygulaması PhoneCast, bu sorunu çözmek üzere geliştiriliyor. Çeşitli üçüncü parti video hizmetleriyle uyumlu olan PhoneCast, dilediğiniz videoyu devasa sanal ekranda izlemenizi sağlıyor. SamMobile'ın paylaştığı görüntülerden PhoneCast'in sizi göl kenarında bir piknik alanına götürdüğü anlaşılıyor. Bu alan, ekranın arka planı olarak hizmet veriyor. Videonun parlaklığını, ekranın boyutunu arayüz içerisinden değiştirebiliyorsunuz.
Üçüncü parti video hizmetlerinin hepsi desteklenmese de, desteklenen program listesi oldukça uzun:
Plex
Vudu
Epix
Hulu
Tubi TV
Crackle
YouTube
NFL
Musically
Kodi
Naver TV
V Live
Kakao TV Live
Smart DMB
Africa TV
Naver Webtoon
Oksusu
Olleh TV Mobile
LTE Video Portal
VLC
Xfinity
Sling TV
MX Player
Henüz beta aşamasında olan PhoneCast, Google Play Store'da bulunmadığı için SamMobile'ın APK mağazasından indirilebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın