Samsung'tan Hesaplı Telefonlara Göre Çift Kamera!
Samsung, hesaplı akıllı telefonlara yönelik bir çift kamera teknolojisi geliştiriyor!
Samsung, amiral gemisi Galaxy Note 8'de çift kamera kullanmıştı ama bu teknolojinin daha hesaplı cihazlara gelmesinin de çok geçmeden olacağını biliyorduk. Firma, o zamandan bu yana orta seviye akıllı telefonları Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018)'i çıkardı ve bunlar, Samsung'un çift ön kameraya sahip ilk akıllı telefonlarıydı.
Bugün ise Samsung, çift kamerayı daha da hesaplı telefonlara getireceğine dair bir açıklama yaptı. Firma, ISOCELL Dual imaj sensörüne ve kendi yazılım algoritmasına sahip çift kamerayı hesaplı cihazlarına getirecek ve bu teknoloji sayesinde iki popüler özellik, hesaplı telefonlara da gelmiş olacak: yeniden odaklanma (bokeh) ve düşük-ışık çekim.
Çift kameraya sahip akıllı telefonlar, iki sensörden algılanan ışığı birleştiriyorlar ve böylece düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans sergilemekle beraber, DSLR-benzeri bokeh efektine sahip olabiliyorlar.
Samsung, bu teknolojiyi kendi hesaplı telefonlarında kullanmaya başlamanın yanında, kendinden kamera satın alan firmalara da sunacak.
H. Hüseyin Öztürk
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