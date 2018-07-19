Samsung'tan iPhone X'e "Sallayan" Yeni Reklam!
Samsung'un yeni Galaxy S9 reklamları, rakibi Apple'ın telefonunu LTE hızıyla vurdu!
Samsung, yeni reklamlarında yine Apple'ın amiral gemisi iPhone X'i hedef aldı.
Firmanın yeni reklamları, iPhone X'in yavaş indirme hızına odaklanıyor. Reklamlarla kalmayan Samsung, bu durumu Galaxy S9 ürün sayfasına bile taşıdı sayfada Galaxy S9'u iPhone X ile karşılaştırarak kendi telefonunun ABD'deki en hızlı indirme hızlarını sunan telefon olduğunu söyledi.
Samsung, Apple'ın telefonunu daha önce çentiği, kulaklık girişinin ve parmak izi sensörünün olmaması yüzünden eleştirmişti. Bununla birlikte iPhone X, en çok satan telefonlar arasında olmayı ve incelemelerde iyi puanlar almayı sürdürüyor.
Zeynel A. Öztürk
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