Samsung'tan VR İçin Yüz İfadesi Okuyan Cihaz: FaceSense
VR dünyasındayken dışarıdan garip göründüğünüzü düşünüyorsanız, Samsung'un bu çözümü tam size göre olacak!
Yavaş da olsa ilgi çekmeye başlayan sanal gerçeklik (VR), bazı zorluklarla birlikte geliyor. Bunlardan bir tanesi, sanal gerçeklik başlığını kafanıza geçirdikten sonra etrafınızdaki dünyayla bağlantınızın kesilmesi.
Örneğin VR ortamlarında dolaşırken, sanal nesnelerle etkileşimde bulunmak için ellerinizi uzatmanız gerekebiliyor. Bunun dışardan aptalca göründüğünü düşünüyorsanız, Samsung'un yeni fikri bu konuda size yardımcı olabilir. VRLA Expo 2017'de gösterilen, Samsung C-Lab (Creative Lab) üretimi olan FaceSense prototipi, yüz ifadeleriniz ve hareketlerinizle VR dünyasındaki gezintinizi kolaylaştırmaya çalışıyor. Böylece fiziksel gamepad'lere olan ihtiyaç azalıyor. FaceSense, "home" (giriş), "back" (geri), "select" (seç) ve "cancel" (iptal) gibi basit sesli komutları da algılıyor.
FaceSense tasarımı, Samsung'un VR başlığı Gear VR'ı temel alıyor. Gösterilen prototipin "Samsung Gear VR için" sözcükleriyle anılması nedeniyle Samsung'un cihazı tek başına mı, yoksa bir aksesuar olarak mı sunacağı anlaşılmıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın