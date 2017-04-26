Samsung'tan VR İçin Yüz İfadesi Okuyan Cihaz: FaceSense

VR dünyasındayken dışarıdan garip göründüğünüzü düşünüyorsanız, Samsung'un bu çözümü tam size göre olacak!

Samsung'tan Yüz İfadesi Okuyan Cihaz: FaceSense

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