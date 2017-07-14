Samsung'tan Yeni Kapaklı Telefon Mu Geliyor?
Samsung'un internet sitesinde görünen kapaklı telefon heyecan yarattı!
Geçen ay, Samsung'un üst uç W2017 istiridye kabuğu akıllı telefonunun yenisi üzerinde çalışıyor olabileceği üzerine haberler görmüştük. Şimdi de SM-G9298 model numarasına sahip cep telefonu, firmanın websitesinde yayınlanan bir kullanma kılavuzunda görüldü.
Ne yazık ki içerik Çince yazılmış, ama anladığımız kadarıyla NFC, S Health, Samsung Play, S Voice ve kablosuz şarj özelliklerine sahip. İki 4.2 inç Super AMOLED ekran, bir Snapdragon 821AB CPU ve 4GB RAM'e de sahip gibi görünüyor.
Bu önceki versiyondan sadece küçük bir yükseltme, ana fark biraz hızlandırılmış işlemci. Bu yüzden çoğu kişi bu cihazın W2017'nin Avrupa için yenilenmiş bir versiyonu olduğunu düşünüyor.
Durumun bu olup olmadığını anlamanın hala bir yolu yok, ama Avrupa'da kapaklı Android akıllı telefonlarına rağbet kesinlikle Çin'de olduğu kadar değil, ve kullanma kılavuzunun da Çince olduğunu düşününce, cihazın Çin'den çıkma ihtimali düşük gibi görünüyor. Tabii Güney Kore'ye gitmediği sürece.
H. Hüseyin Öztürk
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