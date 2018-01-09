Samsung'un 2018 TV'lerine dijital asistan geldi!
Samsung, 2018 TV'lerine sesli asistan desteği ekliyor! Ancak bu asistan, beklediğiniz dijital asistan olmayabilir...
CES 2018'de görünen neredeyse her yeni televizyon, bir tür dijital asistanla geliyor. Görünüşe göre milyonlarca piksel ve milyarlarca renk bize yetmiyor; artık televizyonlarımızla konuşmak istiyoruz.
Asistanlı TV'lerde geride kalmak gibi bir niyeti olmayan Samsung, 2018 Smart TV'lerinin sesli asistan bütünleşmesi sunacağını söyledi. Ancak bu asistan, beklediğiniz asistan olmayabilir. Diğer üreticiler Google Asistant, Alexa gibi asistanları kabul ederlerken Samsung, kendi ürettiği Bixby'deki ısrarını sürdürüyor.
Samsung'un Bixby'yi Amazon ve Google'ın çözümlerine alternatif olarak sunmak istemesi şaşırtıcı değil. Ancak Bixby'nin henüz rakipleriyle aynı seviyeye ulaşmadığını düşünüyoruz.
Bu duyuru, Samsung'un tüm ev elektroniklerini 2020'ye kadar "akıllı" yapma planının bir parçası. Firma, bu gayeye ulaşırken şüphesiz Bixby'ye önemli görevler verecek. Samsung'un önceki TV'leri kısıtlı bir sesli arama arayüzüne sahipti ancak bu yenilikle birlikte tam kapsamlı bir dijital asistan, TV'lere ulaşmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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