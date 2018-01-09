Samsung'un 2018 TV'lerine dijital asistan geldi!

Samsung, 2018 TV'lerine sesli asistan desteği ekliyor! Ancak bu asistan, beklediğiniz dijital asistan olmayabilir...

Samsung'un 2018 TV'lerine dijital asistan geldi!

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