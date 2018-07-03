Samsung'un Android Oreo Karnesi

Samsung'un Android 8 Oreo dağıtımında durum ne; hangi telefon güncellemeyi aldı, hangileri hala bekliyor?

Samsung'un Android Oreo Karnesi

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