Samsung'un Android Oreo Karnesi
Samsung'un Android 8 Oreo dağıtımında durum ne; hangi telefon güncellemeyi aldı, hangileri hala bekliyor?
Android 8.0 Oreo'nun yayınlanmasının üzerinden neredeyse bir sene geçti. Peki Samsung'un hangi Galaxy cihazları Oreo güncellemesini aldı, hangileri alacak?
Samsung, amiral gemisi cihazlarının tamamı için, yani Galaxy S8, S8+, Galaxy S7, S7 edge, Galaxy Note 8 ve Galaxy Tab S3 için güncelleme yayınladı. Bunun yanında Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Active ve hatta Galaxy Note FE gibi amiral gemilerini temel alan telefonlar için de Oreo güncellemesi yayınlandı. Bununla birlikte Galaxy S8 dışındaki tüm amiral gemileri, her ülkede her mobil taşıyıcıda güncellenmedi.
Oreo'ya güncellenen orta seviye telefonlar arasında Galaxy A3, A5 ve A7'nin 2017 modelleri ve Galaxy C9 Pro var. Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ ise ne yazık ki hala Nougat ile çalışıyorlar. Galaxy J serisi gibi bütçe dostu telefonlara ise tek bir Oreo güncellemesi bile sunulmadı. Nougat'ın bütçe dostu telefonlara ne kadar uzun sürede ulaştığına bakarsak, Oreo da bu senenin Ekim ayına kadar, Android 9.0 P tanıtılmadan önce gelmeyebilir.
Android 9 Daha Hızlı Dağıtılabilir
Android 8.0 Oreo ile gelen telefonlar, güncellemelerin daha hızlı geliştirilmesini sağlayan Project Treble'ı destekliyorlar. Dolayısıyla Samsung, Project Treble'dan faydalanıp Android 9.0 güncellemesini cihazlarına Oreo'dan daha çabuk dağıtabilir. Ancak bunun olup olmayacağını ancak zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
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