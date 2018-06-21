Samsung'un başı patentlerle belada...

Samsung yeni bir patent davasında önemli bir kayıp yaşadı.

Samsung'a yeni patent problemi...

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