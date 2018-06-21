Samsung'un başı patentlerle belada...
Samsung yeni bir patent davasında önemli bir kayıp yaşadı.
Görünene göre Samsung'un giderek artan lisans davası kayıplarına bir yenisi daha Teksas, ABD'den ekleniyor. Bu davada federal jüri, Samsung'un, Güney Koreli bir araştırma üniversitesi olan Korea Advanced Institute of Science and Technology'nin lisans kolunun sahip olduğu bir patenti ihlal ettiğine karar verdi. Jüri, Samsung'un verilen zararı karşılamak için 400 milyon dolar ceza bedeli ödemesine karar verdi ancak teknoloji devi bu karara itiraz etmiş durumda.
Samsung dışında Qualcomm ve GlobalFoundries'in de patenti ihlal ettiğine karar verilmiş olsa da bu firmaların ödeme yapması istenmedi. Patent, çiplerin daha küçük, verimli ve güçlü yapılmalarını sağlayamaya yardımcı olan FinFet adlı bir teknoloji ile ilgili gözüküyor.
Juri, Samsung'un patenti "bilerek" ihlal ettiğine karar verdi ve bu da hakimin ceza bedelini üç katına kadar çıkartmasına imkan tanıyor. Eğer bu bedel yükseltilirse, teknoloji devi için Apple'a karşı verilen davadan çok daha büyük bir bedele mal olacağı söylenebilir.
Samsung ise patenti ihlal ettiğini reddediyor ve bahsi geçen teknolojinin gelişiminde üniversite ile beraber çalıştığını belirtiyor. Firma, verilen karar ile hayal kırıklığı yaşadıklarını, ve doğru kararın verilmesi için "tüm seçenekleri düşüneceklerini" açıkladı.
Eski Samsung telefonlarını içeren Apple ile yaşanan davaların aksine FinFet teknolojisi, Samsung ve diğer çip üreticilerinin modern işlemcilerini etkiliyor. Dünya'nın en büyük çip üreticisi Samsung'a bu davanın vereceği zarar düşünülürse, firmanın bu dava ile Cupertinolu rakibine göre çok daha fazla uğraşacağı tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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