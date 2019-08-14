Samsung'un Dev Bataryası Göründü
Samsung'un yeni Galaxy M20s'inde kullanacağı inanılmaz büyüklükteki yeni bataryası neredeyse kesinleşti!
- Levent Öztürk
Güney Koreli bir test laboratuvarından gelen bir fotoğraf, bir Samsung cihazının 6.000mAh bataryaya sahip olacağını doğrular yönde. İddialara göre bu batarya Galaxy M20s'te bulunacak ve Galaxy M20'nin bataryasını ciddi bir farkla aşacak.
Bir süre önce Galaxy M20s'in, M20'nin oldukça büyük olan 5.000mAh bataryasından bile daha büyük bir bataryaya sahip olacağını yönelik ilk söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise GalaxyClub'ın Güney Kore test tesislerinden ortaya çıkan bir fotoğrafı göstermesi ile beraber daha önce iddia edilen bu bilgi doğrulanmış gözüküyor. Fotoğrafı gösterilen Samsung bataryasının ürün kodu EB-BM207ABY olarak gözüküyor ve bu da mantık olarak model numarası SM-M207F olan bir ürüne ait olduğu anlamına geliyor.
Görüntü kalitesi pek iyi olmasa da, bataryanın 22.45Wh kapasitesine sahip olduğu okunabiliyor. Telefonların 3.85 Volt ile çalışmaları da, bu bataryanın mAh olarak kapasitesinin 5831 olduğu anlamına geliyor. Tabii ki bunun bataryanın nominal kapasitesi olduğunu unutmamakta fayda var. Tipik kapasite pek okunabilir olmasa da düz bir sayıya benzediği kesin. 6.000mAh tipik kapasite, hem fotoğrafa hem de onaylanmış olan nominal kapasiteye uygun görünüyor.
Batarya bilgisi dışında Galaxy M20s (veya SM-M207F) hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Telefonun, Galaxy M30s ile beraber sunulacağı tahmin edilebilir ancak bu bize, tanıtım tarihini vermiyor. Yine de Samsung'un daha ucuz telefonlarda daha büyük bataryalar sunmaya kararlı olduğu söylenebilir ve hiç kimsenin buna itiraz etmeyeceği kesin.
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