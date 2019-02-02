Samsung'un Gelir Raporu İç Açıcı Değil
Samsung'un dördüncü çeyrek gelir raporlarında bulunan satır aralarını inceledik!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un geçtiğimiz gün sunduğu gelir raporunda durağanlaşan akıllı telefon pazarının izlerini görmek mümkündü. Samsung'un 2018'in son çeyreğinde sağladığı gelir, 2017 yılının son çeyreğinde yakalanan rakamlara kıyasla %29 oranında bir düşüşe işaret ediyor.
Samsung'a göre bu sert düşüşün sebebi, şirketin gelir pastasındaki en büyük paylardan birine sahip olan hafıza çiplerinin taleplerinde yaşanan düşüş ve şirketin en büyük gelir kaynaklarının arasında bulunan mobil teknoloji ve görüntüleme teknolojisi departmanlarının yaşadığı sorunlar olarak görünüyor. Ancak Apple'ın aksine Güney Koreli devin gelir raporları, ay başında paylaşılan gelir tahminlerine paralel bir tablo çizdi.
Samsung, 2018 yılının dördüncü çeyreği için vadesi uzatılmış olarak 59.27 trilyon won (53.3 milyar dolar) toplam geliri ile 2017 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %10'luk bir düşüş yaşadı. Gelirdeki bu düşüş, toplam kazanca %29 oranında olumsuz bir etki yaptı ve teknoloji devi bu sebeple 10.8 trilyon won (9.7 milyar dolar) kazanç elde edebildi. Yıl bazında ise şirket, 243.77 trilyon won (219 milyar dolar) gelir sağlarken bu gelir, şirketin kasasına 58.89 trilyon won (52.9 milyar dolar) değerinde bir kazanç olarak yansıdı. Bu sonuçlar, son çeyrekteki zorluklara rağmen şirketin iki yıl üst üste rekor finansal sonuçlar almış olduğunu gösteriyor. Şirketin açıklamaları ise son çeyrekte özellikle hafıza çipi pazarındaki durağanlaşma ile taleplerde yaşanan sert düşüşün yarattığı zorluklara işaret eder nitelikte. Samsung'un hafıza çipi departmanı, şirket adına en büyük kazanç kapısı durumunda ve bu departmanda yaşanan bir düşüş, tüm şirketi etkileyecek bir konumda.
Samsung'un görüntüleme teknolojileri departmanı da önceki yıllardan farklı olarak yaşadığı giderek artan rekabet baskısı ile düşen fiyatların getirdiği sonuçlar ile karşı karşıya kaldı. Buna karşın tüketici elektroniği departmanı, lüks TV satışlarının yüksek rakamlarda seyretmesi sebebiyle kazançlarında yaşanan artışı raporladı.
Samsung, yaptığı açıklama yatırımcılarını yakın zamanda bu tablonun değişmeyebileceği konusunda uyarıyor. 2019'un ilk çeyreği, hafıza çipi departmanı için zayıf talebin sürmeye devam ettiği bir çeyrek olarak kayıtlara geçebilir. Şirket ayrıca OLED panellerinden elde edilen kazancın LTPS LCD ürünlerinin başarılı rekabeti sebebiyle düşüşe geçebileceğini de öngörmekte. Görüntüleme teknolojisi pazarında yaşanan gelişmeler, şirketin LCD teknolojisinden elde ettiği gelirleri de bu sebeple kısıtlayabilir.
Ancak Samsung, 2019'un ilk çeyreğinde tanıtımını yapacağı amiral gemisi modelleri Samsung Galaxy S10 serisi ve katlanabilir akıllı telefon modeli sayesinde mobil departmanının gelirlerinde artış bekliyor. Her ne kadar Samsung için bunlar iyi haberler olsa da şirket, 2019 genelinde artması beklenene OLED panel ve hafıza çipi talebine rağmen yıllık gelirlerinin düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.
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