Samsung'un Güncellemeleri Yine Gecikecek!
Samsung'un Oreo güncellemesini henüz almayan kullanıcıların bekleyişi, çok daha uzun sürebilir!
Samsung'un orta ve alt segment cihazlarına sahip olan kullanıcılar için kötü bir haber ortaya çıktı: Samsung Oreo güncellemesini bu cihazlar için 2019 yılının başlarına kadar geciktirebilir.
Samsung'un bundan önceki Oreo güncellemesine ait yol haritası hatalar içeriyordu, örneğin Galaxy Tab S3 güncellemeyi almış olmasına rağmen "güncellemeyi alacak cihazlar" arasında listelenmişti. Şimdiki yol haritası daha doğru ve henüz güncellemeyi almayan cihazlar hakkında yeni tarihlerden söz ediliyor.
Rapor, Samsung Members uygulaması üzerinden yayımlandı. Galaxy C9 Pro, Galaxy C7 Pro, Galaxy A9 Pro, Galaxy J2 (2018), Galaxy Tab A (2017) ve Galaxy On5 (2016) modellerinin güncellemeyi almaları için planlanan tarih Ocak 2019 olarak görülüyor. Galaxy J7 Max ve Galaxy J7 (2016) modellerine sahip olan kullanıcılar ise güncelleme için 2019'un Mart ayına kadar bekleyecekler. Burada dikkat edilen değişiklik ise Samsung Galaxy J7 (2016) modelinin ikinci büyük güncellemesini alacağının Samsung tarafından doğrulanmış olması. Samsung, bundan önce bütçe dostu modelleri için sadece bir büyük güncelleme yayınlıyordu. Samsung'un bu ilkesini geliştirerek amiral gemisi veya bütçe dostu fark etmeksizin iki büyük güncelleme desteğini tüm kullanıcılara verecek olması sevinçle karşılanacak bir gelişme, ancak güncellemenin Android Q'nun beta sürümleri yayımlanırken gelecek olması Samsung'un güncelleme tablosunu iyi yöne çeken bir durum değil. Ayrıca Samsung, cihazların Android 8.0 sürümünü çalıştırmaya uygun görülmemeleri durumunda güncelleme alma ihtimallerinin ortadan kalkacağı konusunda da kullanıcıları uyarıyor.
Ancak unutulmamalı ki güncelleme takvimleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Samsung'un belirttiği üzere cihazınız güncellemeyi geliştirme sürecinde yaşananlara bağlı olarak takvimde belirlenen tarihten daha erken alabilir. Umuyoruz ki yol haritası tekrar değiştiği zaman güncelleme tarihlerini daha da ertelemek yerine 2018 yılına çekilebilir, özellikle Samsung'un bu aylarda amiral gemisi modelleri için Android P güncellemesi üzerinde çalışmaya başlayacağını düşünürsek.
Bölgeniz için sunulan güncelleme haritasını ise Samsung Members uygulamasını açıp soldaki çekmece menüsünde "Bildirimler"i seçerek görebilirsiniz. Sizin telefonunuz ne zaman güncelleme alacak? Samsung'un güncelleme takvimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmından bize düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın