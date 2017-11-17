Samsung'un Kapaklı Telefonundan Yeni Sızıntılar

Samsung'un Android ile çalışan kapaklı telefonunun yeni görselleri sızdı!

Samsung'un kapaklı telefonunun yeni görselleri!

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