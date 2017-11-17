Samsung'un Kapaklı Telefonundan Yeni Sızıntılar
Samsung'un Android ile çalışan kapaklı telefonunun yeni görselleri sızdı!
Piyasada sayısız Android telefon çeşidi var, ama kapaklı telefon türü aralarında en dikkat çekenlerden olabilir. Gelecekle geçmişi bir araya getiren bu tasarımda Samsung, her sene yeni bir model çıkarıyordu, ama henüz 2017'nin üst uç versiyonunu görmemiştik. Şimdi ise, yeni sızan görseller sayesinde, açıklanmamış ve piyasaya çıkmamış cihaza bir kez daha bakma şansı buluyoruz.
SM-W2018'i geçen hafta sızan görsellerde de görmüştük, ama o görseller biraz karanlıktı. Ama ne şanslıyız ki aynı görselleri sızdıran kişi bu kez daha belirgin resimler yayınladı.
Gönderinin sahibine göre cihaz, Qualcomm Snapdragon 835 ile geliyor, bunun yanında 6GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip. Bu oldukça etkileyici bir donanım ve Galaxy Note8'i andırıyor.
Şimdilik cihazın ne zaman açıklanacağı da, ne zaman mağazalarımızın raflarındaki yerini alacağı da bilinmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın