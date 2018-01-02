Samsung'un Katlanabilen Cebinden Yeni Kanıt!

Samsung'un yıllardır konuştuğumuz, henüz gerçeğe dönüşmeyen katlanan telefonundan yeni bir bilgi daha ortaya çıktı!

Samsung'un Katlanabilen Cebinden Yeni Kanıt!
ZTE Axon M

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