Samsung'un Katlanabilen Telefonu Böyle mi Olmalı

Samsung'un patentlerine dayanan bu katlanabilen Galaxy F çizimi, sizce gerçeğe dönüşmeli mi?

Samsung'un Katlanabilen Telefonu Böyle mi Olmalı

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