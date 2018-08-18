Samsung'un Katlanabilen Telefonu Böyle mi Olmalı
Samsung'un patentlerine dayanan bu katlanabilen Galaxy F çizimi, sizce gerçeğe dönüşmeli mi?
Samsung'un henüz gerçek olmayan katlanan telefonunun nasıl görüneceği, nasıl çalışacağı hakkında çok şey yazıldı. Telefonun nasıl olacağını kesin olarak bilmiyoruz ancak Samsung'un katlanabilen ekran patentlerine göz gezdiren Nieuwemobiel ve konsept telefon tasarımcısı Jonas Dähnert, katlanabilen Galaxy'nin böyle olabileceğini hayal etti.
Tasarımcılar, katlanabilen telefonun Galaxy F (F harfi foldable/katlanabilen anlamına geliyor) adıyla geleceğine inanıyorlar. 7,3 inç'lik 21:9 1440×3360 ekranla gelen cihaz, tamamen katlanmıyor ve katlandığında arada Surface Book'ta olduğu gibi bir boşluk kalıyor. Telefon tam ortadan katlanmıyor, bu sayede ekranın bir kısmı açıkta kalıyor. Bu alan, telefon katlıyken bilgi çubuğu görevini üstleniyor.
Konsept, telefonun yatay olarak katlanacağını söyleyen patentlere dayanıyor ancak dikey olarak katlandığını gösteren patentler de var.
Samsung'un katlanabilen telefonu gerçekten de böyle olursa, katlanmasının ne işe yarayacağını bilmiyoruz. Katlandığında arada kalan boşluk, telefonun cebinizde kolayca hasar görmesine neden olabilir gibi görünüyor.
Bu çizimler hakkında siz ne düşünüyorsunuz, sizce çekici görünüyor mu? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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