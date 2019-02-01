Samsung'un Katlanabilir Oyun Telefonu Göründü
Görünüşe göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon konseptine yeni bir görev daha buldu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Teknoloji devi şirketler tarafından dosyalanan onlarca patentte her şekil ve büyüklükte katlanabilir akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlara rastladık. Bu patentlerden bir tanesini alan Intel'in üç panelli katlanabilir prototipini sizlerle paylaşmıştık. Ancak 20 Şubat'ta ilk katlanabilir akıllı cihazını tanıtmaya hazırlanan Samsung, oyun için özel tuşlarıyla tüm bu örneklerden farklı bir konumda yer almayı başaran bir prototiple ortaya çıktı.
Patent dosyasında sadece basit bir tasarım detayından bahsediliyor, bu sebeple cihazın fonksiyonları hakkında fazla bir bilgi ortaya çıkmıyor. Ancak patentte bulunan görseller, Samsung'un oyun odaklı ve katlanabilir akıllı telefon planını açıkça ortaya koyuyor. Cihaz, gövdesinin ortasında bulunan bir katlanma bölgesine sahip ve cihazın büyük ekranı, bu bölge üzerinden katlanabiliyor.
Bu tasarım hakkındaki en ilginç detay ise cihaza ait ve oyun için özel olan butonların üçüncü ve daha küçük bir katlanabilir panelde yer alıyor olması. Bu, butonların istenildiği zaman saklanılabilmesinin önünü açıyor olabilir. Bu üçüncü panel, oyun butonlarının yanı sıra katlanabilir ekranın da bir kısmını da taşıyor ve butonlar panel katlanarak saklandığı sırada ekranın tamamı görülebilir olarak kalıyor.
Katlanabilir ekranlar şüphesiz akıllı telefon piyasasının yakın geleceğinde çok konuşulan bir trend olacak. Buna son iki senede Razer ve Asus gibi markalar tarafından yatırım yapılan "oyun telefonu" pazarının da büyüyor olduğu gerçeği eklendiği zaman Samsung'un bu patent fikrinin oldukça ilgi çekici bir ürüne dönüşebileceğini düşünmemek elde değil. Ancak Samsung'un söz konusu patenti bir ürüne dönüştürmeme ihtimali de elbette akıllarda olması gereken bir olasılık durumunda. Bu tür patentler ürüne dönüşecek olsalar bile bu durum uzun ve zorlu bir araştırma-geliştirme sürecini gerektirebiliyor.
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