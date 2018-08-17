Samsung'un Kendini Onaran Ekranı Yolda
Samsung'un "kendi kendini onaran" ekranı, gerçeğe doğru bir adım daha attı, ancak bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor!
Samsung, geçen sene Şubat ayında yaptığı bir patent başvurusunda "kendi kendini onaran bir oleofobik kaplamadan" bahsediyordu. Bu kaplama, telefonların cam yüzeyine uygulanabiliyordu. Bu patent şimdi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlandı.
Patentin bahsettiği "film" veya "laminat" sözcükleriyle tarif ettiği kaplama, polihedral silseskioksan ve polirotaksan gibi bileşiklerden faydalanıyor. Cam üzerine yapılan oleofobik kaplamanın yeni bir şey olmadığını söylemek gerekiyor. Bu tür kaplamalar, parmak izlerini uzaklaştırmayı amaçlıyor. Samsung'un patenti ise yüzeyin kendi kendini onarmasından bahsediyor. Yine de burada çatlayan bir ekranın kendi kendini onarmasını beklememek gerekiyor. Amaç yine parmak izlerini ortadan kaldırmak ancak kaplama, zamanla yıpranabiliyor. Kendini onaran oleofobik kaplama, bu sayede özelliğini zamanla kaybetmiyor.
Bir başka dikkat çekmek istediğimiz nokta, bunun şimdilik sadece bir patent olması. Teknolojinin telefonlara gelip gelmeyeceği, gelecekse bunun ne zaman olacağı bilinmiyor. Samsung kısa bir süre önce Gorilla Glass 6'dan güçlü olduğunu iddia ettiği ekran camını tanıtmıştı. Piyasada öncelikle muhtemelen bu camı göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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