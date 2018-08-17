Samsung'un Kendini Onaran Ekranı Yolda

Samsung'un "kendi kendini onaran" ekranı, gerçeğe doğru bir adım daha attı, ancak bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor!

Samsung'un Kendini Onaran Ekranı Yolda

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