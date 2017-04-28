Samsung'un MRAM Bellekleri Yolda

Samsung, gelecek ay mobil cihazlar için yeni MRAM belleklerini tanıtacak. Peki bu yeni bellekler, neleri değiştirecek?

Samsung'un MRAM bellekleri yola çıktı!

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