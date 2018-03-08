Samsung'un OLED Ekran Planları Tutmadı!
Samsung'un büyük gelir beklediği OLED ekran teknolojisi, görünüşe göre 2018'de şirkete beklediğini veremeyecek!
- H. Hüseyin Öztürk
Samsung'un yarı iletken ve ekran bölümleri, geçen sene firmanın karlarının büyük bir kısmını oluşturmuştu. Yeni bir rapora göre ise firma, 2018'de OLED ekranlardan daha az para kazanmayı bekliyor. Bunun sebebi ise, görünüşe bakılırsa firmanın beklediği OLED popülerliğinin çok da yüksek olmaması.
Geçtiğimiz günlerde iPhone X'e olan düşük talepler sebebi ile Apple'ın Samsung'a verdiği OLED ekran siparişlerini yarı yarıya azalttığı haberlerini defalarca duymuştuk. Yani Samsung Display, Apple'a daha az OLED ekran sevk ettiği için kazandığı para da azalacak.
Bazı piyasa analistleri, sürekli büyüyen Çinli firmaların OLED ekrana geçeceğini ve bunun Samsung'a büyük kar sağlayacağını tahmin ediyor, çünkü Samsung, OLED piyasasında neredeyse tekel konumunda.
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