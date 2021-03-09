Samsung'un "Solve for Tomorrow" Bilim Yarışması Kazananları Açıklandı!

Samsung'un global çapta da düzenlediği "Solve for Tomorrow" bilim yarışması, bu yıl Türkiye'de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle yedinci kez düzenlendi. Türkiye'nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın bu yıl kazanan mucitleri açıklandı. Ortaokul kategorisinde "Paniğini Maskele" projesi birinci olurken, lise kategorisinde birinciliği "Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet" projesi aldı.