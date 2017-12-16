"Samsung'un Telefon İşi 2018'de Çakılacak"

Samsung; bir şeyleri değiştirmemesi halinde zor bir 2018 geçirecek... Bunu biz değil, işin uzmanı söylüyor!

"Samsung'un Telefon İşi 2018'de Çakılacak"

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