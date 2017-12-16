"Samsung'un Telefon İşi 2018'de Çakılacak"
Samsung; bir şeyleri değiştirmemesi halinde zor bir 2018 geçirecek... Bunu biz değil, işin uzmanı söylüyor!
Samsung rekor miktarda gelir elde etse de bu başarısı, tamamen telefon bölümünden kaynaklı değildi. Bir araştırma firmasından gelen analizler ise Samsung'un önümüzdeki sene telefon işinde zorlanacağını tahmin ediyor.
ABD'li araştırma firması Strategy Analytics'in tahminlerine göre Samsung'un akıllı telefon satışları 2018'de firmanın önde gelen 5 rakibine kısayla en yavaş büyümeyi gösterecek. Firmanın toplam pazar payının ise yüzde 20'nin altına gerilemesi bekleniyor. Strategy Analytics'e göre Samsung, 2017'yi 319 milyon akıllı telefon sevk ederek tamamlayacak ve bu sayede yüzde 20,5'lik bir küresel pazar payına ulaşacak. Araştırma firması, sevkiyatın 2018'de 315 milyon birime gerilemesini, pazar payının ise yüzde 19,2'ye düşmesini bekliyor.
Tahminler, Apple'ın telefonlarının güçlü rekabetini ve Çinli üreticilerin orta ve alt seviye telefonlardaki baskısını temel alıyor. Tahminler doğru çıkarsa Samsung'un yıllık telefon sevkiyatı, Galaxy S'ten bu yana ilk kez gerileyecek demektir (Note 7'yi hariç tutarsak).
Önde giden diğer dörtlünün, yani Apple, Huawei, Oppo ve Xiaomi'nin mevcut konumlarını korumaları veya pazar paylarını artırmaları bekleniyor. Tahminlere göre Samsung'un bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesini engellemesi için ciddi bir çalışma içerisine girmesi gerek.
Bu konuda Galaxy S9'un Samsung'a ciddi bir yardımı olacak. Firmanın uygun fiyatlı telefon segmentinde de Çinli rakipleriyle daha iyi yarışması gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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