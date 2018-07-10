Samsung'un Yapay Zekası, Microsoft Testini Geçti

Samsung'un yapay zekası, iki özel testi geçerek önemli bir aşama kaydetti!

Samsung'un Yapay Zekası, Microsoft Testini Geçti

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