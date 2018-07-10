Samsung'un Yapay Zekası, Microsoft Testini Geçti
Samsung'un yapay zekası, iki özel testi geçerek önemli bir aşama kaydetti!
Samsung, araştırma bölümü Samsung Research'ün geliştirdiği yapay zekanın iki yarışmayı kazandığını duyurdu. Biri Microsoft tarafından hazırlanan testler, yapay zeka algoritmalarını ve insanlar tarafından sorulan soruları işlemeye, farklı türlerdeki belgelerdeki metinleri analiz etmeye yönelikti.
Samsung önde gelen üniversiteler ve firmalar tarafından kullanılan bu yarışmaları kazanmanın önemli olduğunu söylüyor. Microsoft'un testinde yapay zekaya on belge sunuluyor ve yapay zekadan sorulan soruya "optimum cevabı" vermesi bekleniyordu. Yarışmacıların cevapları önceden kodlamasına fırsat verilmiyordu çünkü sorgular, Bing kullanıcılar tarafından rastgele olarak seçiliyordu. Yarışmacıların puanlarını belirlemek için cevaplar, insanların cevaplarıyla istatistiksel olarak karşılaştırılıp değerlendirildi.
Samsung'un ConZNet adlı yapay zekası, firmaya göre her çıktı için geri bildirim alan Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning) tekniği sayesinde başarılı oldu. Samsung'a göre Google Deepmind'ın AlphaGo'su da bu tekniği kullanıyor.
Büyük firmalar için bu tür testlerde başarılı olmak çok önemli, çünkü yapay zekada atılacak her adım, rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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