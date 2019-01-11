Samsung'un yeni Galaxy Watch'u sızdı
Samsung'un yeni spor saati olması muhtemel Galaxy Watch Sport, sızdı!
Samsung Galaxy Watch çıkalı çok zaman olmadı ve saat, hala en iyi akıllı saat listelerinin başında yer alıyor. Ancak görünene göre Samsung şimdiden yeni bir modeli hazırlıyor olabilir. Sızan görüntüler olası tasarıma ilk bakış imkanını tanıyor.
@OnLeaks tarafından paylaşılan (daha önceki paylaşımlarına göre oldukça güvenilir bir sızıntı kaynağı) görsel, söylenilene göre "fabrika verilerine" dayanıyor ve Pulse kodlu saatin Samsung Galaxy Sport olarak yayımlanacağı söyleniyor. Bu durum da Samsung Gear Sport'un halefi olma ihtimaline rağmen, Galaxy Watch'ın ismine uygun olması anlamına gelecektir.
Burada siyah olarak resmedilmiş olsa da, görünüşe göre gümüş, yeşil ve pembe altın seçenekleriyle de gelecek. Yuvarlak bir ekran ve yumuşak bir çerçeve olduğu da gözüken detaylar içerisinde yer alıyor.
Bu son noktanın dikkat çekici olmasının sebebi ise, bir önceki sürümün ve diğer Samsung akıllı saatlerinin Samsung'un giyilebilirlerinde gezinmek için önemli bir yöntem olan kolay çevrilme için çıkıntılara sahip olması. Buradaki çerçevenin tasarımı, döndürülemez olabileceğini gösterse de henüz bundan emin olmak mümkün değil.
Diğer detayların arasında fitness odaklı bir saat için anlamlı olan, metal veya deri yerine silikon veya benzeri yapılmış bir kayış bulunuyor. Ayrıca sağ kenarında iki dairesel düğme yer alıyor. Gear Sport'un da benzer bir konumda iki düğmesi vardı, ancak daha dikdörtgen şekilliydi.
Her zaman olduğu gibi, şu anda karşılaştırmak için başka sızıntı bulunmasa da, iyi bir sicile sahip bir kaynaktan geldiklerini unutmadan bu görüntülere şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Levent Öztürk
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