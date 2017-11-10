Samsung'un Yeni Kapaklı Telefonu Göründü
Samsung'un yeni kapaklı telefonu, sızan fotoğraflarıyla kendini gösterdi!
Samsung, Galaxy S ve Note telefonlarıyla ünlü ancak firmanın farklı ihtiyaçlara yönelik telefonları da bulunuyor. Güney Koreli firma daha önce Android'li kapaklı telefonlar üretmişti ve şimdi, bu telefonlara yeni bir üye daha geliyor.
W2018'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda Samsung'un yeni kapaklı telefonunu görüyoruz. W2018 gerçeğe dönüşürse, geçen sene çıkan W2017'nin devamı olacak. Firmanın W serisi, amiral gemisi özelliklerini barındırdığı için ilgi çekiyor. Bu nedenle bu serinin telefonları piyasaya ilk sürüldüklerinde, 1.000 doların üzerinde fiyatla gelebiliyorlar.
W2018'i fotoğraflarda detaylarıyla görsek de, telefonun teknik özelliklerinden herhangi bir ipucu yok. Samsung'un W serisi şimdiye kadar yalnızca Asya'ya özel olsa da bu sene durumun değişmesini umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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