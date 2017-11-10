Samsung'un Yeni Kapaklı Telefonu Göründü

Samsung'un yeni kapaklı telefonu, sızan fotoğraflarıyla kendini gösterdi!

Samsung'un Yeni Kapaklı Telefonu Göründü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tek Vazgeçilmez Windows XP Değilmiş!
WhatsApp'ta Mesaj Silmek Nasıl Yapılıyor?
Snap'in Büyüme Hızı Giderek Düşüyor!
Ücretsiz sistem bilgisi aracı HWiNFO ile tanışın!
Galaxy S9'da Beklenen Özellik Olmayabilir!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir