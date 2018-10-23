Samsung'un Yeni Kapaklı Telefonu Sızdı!
Samsung'un henüz tanıtılmayan yeni amiral gemisi kapaklı telefonu, bir videoda kendini gösterdi!
Samsung, her sene yeni bir kapaklı amiral gemisi üretmekten vazgeçmiyor. W2018'in devamı olması beklenen bu seneki model, internette paylaşılan bir videoda göründü.
Üst düzey görünen cam gövdeli telefonun iki ekranı var. Ekranlardan biri telefonun üzerinde, diğeri ise kapağı açtığınızda içeride bulunuyor. İki ekranın da AMOLED teknolojisini kullandığı düşünülüyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 3.000mAh pil ve muhtemelen Snapdragon 845 işlemci var.
Kapaklı Samsung'lar son olarak geçen sene Kasım ve Aralık'ta piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden yeni telefonun tanıtılması an meselesi olabilir. Üzücü olan ise, telefonun büyük ihtimalle Asya pazarından dışarı çıkmayacak olması.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın