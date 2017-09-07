Samsung'un Zorlandığı Tek Ülke...
Samsung, tüm dünyada telefon satışları ile şov yaparken, sadece orada zorlanıyor!
Samsung'un Çin'de işi hiç kolay olmadı. Yerli rakiplerden güçlü rekabet gören firma, Güney Kore ile Çin arasındaki siyasi gerginlik sebebiyle de zorlanıyor. Piyasa araştırma firmalarının son tahminlerine göre Samsung, bu senenin ikinci çeyreğinde Çin'in akıllı telefon piyasasının sadece yüzde üçüne sahip.
Kore Uluslararası Ticaret Birliği'nin açıkladığına göre Haziran 2017'nin sonu itibariyle Çind'deki müşteriler 48 milyon Samsung cep telefonuna sahip. Bu, Samsung'u kazançlı Çin piyasasında altıncı en büyük cep telefonu üreticisi yapıyor. Geçen senenin ilk çeyreğine göre iki sıra aşağıda.
Apple, 2017 ikinci çeyrekte 171 milyon cihazla birinci sırayı aldı. Huwaei, Oppo, Vivo ve Xiaomi sırasıyla ikinciden beşinci sıraya doğru gidiyorlar.
Çin'de bu senenin ikinci çeyreğinde satılan cep telefonlarının %63'ü giriş seviyesi ve orta seviyesi telefonlar, fiyatları 2,000 yuan veya 300$'dan az. Çin'deki müşteriler, açık şekilde Samsung'un pahalı üst uç telefonları yerine yerli ucuz alternatifleri tercih ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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