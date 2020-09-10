San Francisco'daki orman yangınları gökyüzünü turuncuya boyadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uzun süredir devam eden yangınlar nedeniyle vatandaşların hayatını tehlike altında. 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. İşte o görüntülerden bazıları...

San Francisco'daki orman yangınları gökyüzünü turuncuya boyadı

2020'nin başlarında Avustralya yangınları gündemdeyken şimdi de ABD'nin California eyaletinde uzun süredir devam eden yangınlar yaşamı tehlikeye atıyor. Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Cuma günü başlayan Creek yangınının şu ana kadar 144 bin dönüm araziyi kül ettiği açıklandı.

GÖKYÜZÜ TURUNCUYA BOYANDI

Yaşanan felaketi gözler önüne sermek isteyen Twitter kullanıcıları, kızıla boyanmış gökyüzünün fotoğraflarını paylaşıyor.

Şehirde geçtiğimiz günlerde etkili olan rüzgarlar, Mendocino Ulusal Orman bölgesinde yangından dolayı ortaya çıkan dumanları gökyüzüne yükseltti ve parçaların aşağıya inmelerine engel oldu. Bu da turuncu gökyüzünün nedeni olarak göze çarptı. Daha sonra da yön değiştiren rüzgar, bu defa da Chico tarafındaki yangının dumanını ve küllerini Bay Area bölgesine taşıdı.

"ABD'DE BU YIL 2 MİLYON DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ YANDI"

Öte yandan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.

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