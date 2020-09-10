San Francisco'daki orman yangınları gökyüzünü turuncuya boyadı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uzun süredir devam eden yangınlar nedeniyle vatandaşların hayatını tehlike altında. 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. İşte o görüntülerden bazıları...