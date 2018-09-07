San Marino Avrupanın 5G'ye Sahip İlk Ülkesi Olacak

Küçük ülke, mobil için sıradaki büyük yenilik olan 5G için bir test yatağı olacak!

San Marino Avrupanın 5G'ye Sahip İlk Ülkesi Olacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
San Marino Avrupanın 5G'ye Sahip İlk Ülkesi Olacak
Belge Düzenlemeye Ayırdığınız Süreyi Öğrenin!
Pro Evolution Soccer 2019 İncelemesi
Huawei P20 ve Fazlası, Hile Yaparken Yakalandı
Arduino ile Robotik Programlamayı Öğrenin!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir