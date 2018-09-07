San Marino Avrupanın 5G'ye Sahip İlk Ülkesi Olacak
Küçük ülke, mobil için sıradaki büyük yenilik olan 5G için bir test yatağı olacak!
San Marino, 5G ağına sahip ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. 5G kiti ile donatılmış ilk bölge kullanıma açıldı ve yılın sonuna kadar tam kapsama alanı elde etme planları var.
İlk bölge, 3.4GHz spektrumdan yararlanıyor, ancak operatör TIM San Marino, daha ileri bir tarihte Nokia tarafından üretilen 26 GHz milimetre Dalga (mmWave) kitini kuracak.
Yani bu, ülkenin her iki ağ ekipmanları ve uygulamalarının performansını test etmek için kullanılacak bir dış mekan laboratuvarı haline geleceği anlamına geliyor.
San Marino hükümeti geçtiğimiz yıl telekomünikasyon şirketi TIM ile anlaşmaya vardı ve operatörün ülkeyi İtalya'ya yönelik 5G planı için test yatağı olarak kullanmasına izin verdi. Buna karşılık olarak ülkede yerel ekonomi canlanacak ve hizmetlere erken erişim sağlanmış olacak. Anlaşmanın bir parçası olarak, ülke boyunca şebeke yoğunluğunu artırmak için telefon direklerinin sayısı ikiye katlanacak.
Turizm ve bankacılığın iki büyük gelir kaynağı olduğu ülkede, hükümet, akıllı şehir uygulamaları ve turizmi artırmak için sanal gerçeklik (VR) yazılımı gibi diğer girişimlerle birlikte üniversiteler, hastaneler, sanayi ve yerel ulaşım ağlarına yatırım yapacak.
Dünyanı ilk 5G ağı, bu yılın ilerleyen günlerinde ABD'de hayata geçecek ve bir dizi büyük şehre Sabit Kablosuz Erişim (FWA) genişbantı getirecek. Asya ve Avrupa'daki diğer büyük ülkelerin 2019 ve 2020'de geçişlerini tamamlamaları bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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