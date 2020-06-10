Sanlorenzo'nun yüzen sarayı: Attila... İçinde yok yok

İtalyan Sanlorenzo'nun bugüne kadar inşa ettiği en büyük megayat 64 metrelik Attila, 2019 Ağustos'ta suyla buluşmuştu. Son dönemin popüler megayatlarından Atilla taşıdığı özelliklerle dikkat çekiyor.