Sanlorenzo'nun yüzen sarayı: Attila... İçinde yok yok

Megayat Attila'nın beş güvertesinde üç havuzu, her güvertede konumlanan yemek alanı, güneşlenme ve dinlenme bölümleri bulunuyor. Beach Club'da iskele ve sancak tarafından açılan balkonlar yüzme platformlarına dönüşüyor. Yacht Türkiye'nin haberine göre megayatta dinlenme alanı, bar, hamam, sauna, masaj ve spor odaları yer alıyor.
KAÇ KİŞİ KALABİLİYOR?
Sanlorenzo'nun Attila'sı, iç ve dış tasarımıyla yükselttiği çıtayı performans özellikleriyle zirveye taşıyor. 2.375 beygir gücündeki ikiz Caterpillar 3516-C dizel motor sayesinde 17 knot maksimum hıza ulaşıyor. 64 metrelik ve 1.600 gross tonluk bir yat için muazzam performansa sahip olan Attila, 12 misafir ve 18 mürettebat ağırlayabiliyor.
Haberin devamı ve yatın içinden fotoğraflar Yacht Türkiye'de.
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