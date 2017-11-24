SAR Değerleri 2017- CHIP Online

Telefonların yaydığı radyasyon miktarını belirten SAR değeri, gelişen teknolojiyle birlikte artıyor. SAR hakkında bilmeniz gerekenler, içeride...

SAR Değerleri 2017

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