SAR Değerleri 2017- CHIP Online
Telefonların yaydığı radyasyon miktarını belirten SAR değeri, gelişen teknolojiyle birlikte artıyor. SAR hakkında bilmeniz gerekenler, içeride...
Radyasyon son dönemin belki de en çok kullanılan kelimeleri arasında yer alıyor. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde çıkan her bir teknolojik aletin kendi içinde radyasyon değerinin arttığı bilinse de bu konuda açık ara önde olan ve en fazla kullanılan teknolojik alet hiç kuşkusuz ki cep telefonu.
Akıllı telefonlarda bulunan kablosuz kullanım özelliği geliştikçe ve hız bakımından artış yaşandıkça radyasyon değerinde de belirgin oranda bir artış yaşanmaya başlanıyor. Akıllı telefon seçerken günlük kullanıma uygun tüm detayların en ince ayrıntılarının sorgulandığı ama sağlığımızı etkileyecek SAR değerlerinin dikkate alınmadığı zamanlardan geçiyoruz.
SAR Değeri Nedir?
Özgül soğurma oranı anlamına gelen Sar değeri, akıllı telefonlar ile vücuda yayılan radyasyon miktarını belirtmektedir. Sar, belirli bir süre sonra vücut ısısını yükseltme etkisine sahip oluyor ve elbette bu uzun vadede vücudumuz bu etkiden dolayı zarar görebiliyor. Telefonlardan yayılan 100kHz ve 10 Ghz sinyal aralığına işaret eden Sar'ın değeri 1 gramlık doku başına düşen değerler ile ölçülebiliyor. Mevcut ölçümlerin ABD ve Avrupa'da farklılık gösterdiği ise unutulmamalı. Avrupa'da 2W/Kg SAR değerine sahip telefonların satışına izin veriliyor. Eğer Avrupa'da satılan bir telefonu aldıysanız Sar değerinin Amerika'ya göre çok daha düşük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Her ne kadar bilimsel açıdan ispatlanmış olmasa da, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun insan vücuduna zarar verdiği iddiaları sıklıkla gündeme geliyor. İddia edilen zararların bazıları şu şekilde:
Yüksek SAR Değerleri Ne Gibi Zararlar Veriyor?
- Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma
- Kalp pilinin bozulması
- Kalıcı işitme bozuklukları
- Kan hücrelerinin bozulması
- Baş ağrıları ile birlikte meydana gelen sersemleme hissi
- Bağışıklık sisteminde meydana gelen bozulma
- Kadınlarda gebelik döneminde düşük riskinin artması
- Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu
- Görüş alanında daralma
- Kalp hastalıkları
- Genetik yapıda bozulma
- Yüksek tansiyon
- Cilt kanseri
- Sperm sayısında meydana gelebilecek azalma
- Lenfoma kanseri
Eğer çift sim karta sahip bir cep telefonuna sahipseniz normal bir akıllı telefona göre çok daha fazla oranda SAR değerine maruz kalacağınızı unutmamalısınız. Uzun telefon konuşmalarınızı mutlaka kulaklık ile gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz. Aramayı yaparken 8 saniye bekledikten sonra telefonu kulağınıza götürmelisiniz.
Gelelim, bugün piyasada bulabileceğiniz bazı popüler cep telefonlarının sahip oldukları SAR değerlerine...
En Yüksek-En Düşük Sar Değerine Sahip Telefonlar (Yüksekten Düşüğe)
Huawei P9 SAR Değeri 1.49 w/kg
Xiaomi Mi5 SAR Değeri 1.49 w/kg
İphone SE SAR Değeri 0.97 w/kg
Apple İphone 6S Plus SAR Değeri 0.93 w/kg
Apple İphone 6S SAR Değeri 0.87 w/kg
HTC 10 SAR Değeri 0.79 w/kg
Sony Xperia Z5 SAR Değeri 0.75 w/kg
LG G6 SAR Değeri 0.69 w/kg
Galaxy S8 Plus SAR Değeri 0.58 w/kg
LG G4 SAR Değeri 0.57 w/kg
Galaxy Note 5 SAR Değeri 0.45 w/kg
Galaxy S7 SAR Değeri 0.41 w/kg
Galaxy S8 SAR Değeri 0.38 w/kg
Galaxy Note 8 SAR Değeri 0.32 w/kg
Galaxy S7 edge SAR Değeri 0.26 w/kg
Erdal Çay
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