Şarj cihazından hacklenmek de mümkünmüş!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Dinozorlar

Korsanlar

Kayıp Şehirler