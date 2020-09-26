Şarj Cihazlarına Duyulan İhtiyaç, Bu Yeni Cihazla Tarih Olabilir

Geliştirme aşamasında olan bu cihaz, gelecekte sadece küçük bir esintiyle bile telefonunuzu şarj edebilir ve şarj cihazlarını tarihe gömebilir.

Bir Gün Siz Yürürken Telefonunuz Şarj Olabilir

Araştırmacılar, rüzgar enerjisini telefonlarda kullanılacak elektrik gücüne dönüştürebilecek veya rüzgar türbinlerinin yerine geçecek bir minyatür jeneratör geliştirdiler. "Nanojeneratör" şu an hafif rüzgarlardan, hatta tempolu yürüyüşünüzle oluşan esintiden 100 LED ışığını yakacak ve ısı sensörlerini çalıştıracak kadar güç üretebiliyor. İki plastik şeritten oluşan teknoloji, rüzgar olduğunda "triboelektrik etki" olarak bilinen süreç yoluyla elektrik yükleniyor. Bu "düşük maliyetli" cihazın şimdiye kadarki en verimli nanojeneratör olduğu düşünülüyor.

Cihaz, 5,8 km/saatlik hafif esintilerle bile güç üretebilirken saatte 29 km esen rüzgarlarda asıl özelliğini gösteriyor. Araştırmacılar, nanojeneratörü kullanıcın koluna yerleştirmenin yeterli olduğunu, kol sallamanın ürettiği enerjinin güç üretmeye yettiğini söylüyorlar.

Buna karşın araştırmacılar, mevcut rüzgar türbinlerinin yerini almayı değil geleneksel rüzgar türbinlerinin çözemediği sorunları çözmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
EBA giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve şifre alma işlemleri
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@)
Günün En çok Okunanları
Zamanda Yolculuk Konusunun En Büyük Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş
Microsoft Bing Uygulaması, Yeni Bir Fiyaskoya İmza Attı
Windows 10'da Şimdi de Güncelleme Yükleme Sorunu Çıktı
TikTok, Aile Eşlemesi Özelliğini Resmi Olarak Kullanıma Sundu
Excalibur'dan, Oyun Severlere Avengers Oyunu Hediyesi

 

 