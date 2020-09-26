Şarj Cihazlarına Duyulan İhtiyaç, Bu Yeni Cihazla Tarih Olabilir

Araştırmacılar, rüzgar enerjisini telefonlarda kullanılacak elektrik gücüne dönüştürebilecek veya rüzgar türbinlerinin yerine geçecek bir minyatür jeneratör geliştirdiler. "Nanojeneratör" şu an hafif rüzgarlardan, hatta tempolu yürüyüşünüzle oluşan esintiden 100 LED ışığını yakacak ve ısı sensörlerini çalıştıracak kadar güç üretebiliyor. İki plastik şeritten oluşan teknoloji, rüzgar olduğunda "triboelektrik etki" olarak bilinen süreç yoluyla elektrik yükleniyor. Bu "düşük maliyetli" cihazın şimdiye kadarki en verimli nanojeneratör olduğu düşünülüyor.
Cihaz, 5,8 km/saatlik hafif esintilerle bile güç üretebilirken saatte 29 km esen rüzgarlarda asıl özelliğini gösteriyor. Araştırmacılar, nanojeneratörü kullanıcın koluna yerleştirmenin yeterli olduğunu, kol sallamanın ürettiği enerjinin güç üretmeye yettiğini söylüyorlar.
Buna karşın araştırmacılar, mevcut rüzgar türbinlerinin yerini almayı değil geleneksel rüzgar türbinlerinin çözemediği sorunları çözmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.
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