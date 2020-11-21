Şaşırtan deney! Siperlik ve maske karşılaştırıldı! Hangisi nasıl koruyor?

Siperlik neden maskenin yerini dolduramaz? Bilim insanları yapılan yeni bir deney ile maske ve yüz siperliğini karşılaştırdı, hangisinin daha koruyucu olduğunu bir videoya kaydetti. İşte şaşırtan deneyin sonuçları...