Şaşırtıcı Audi ve Honor Play Ortaklığı
Audi ve Honor Play, "Hızlı" bir ortaklık kuruyor: Honor'un GPU Turbo teknolojisi ve Kirin 970 işlemci, eşsiz bir oyun performansı sunacak!
Honor'un en yeni telefonu olan ve oyun performansına odaklanan Honor Play, hızı ve performansı ile oldukça iddialı. Honor'un yepyeni GPU Turbo teknolojisi ve Kirin 970 işlemcisi sayesinde performansı üst düzeyde. Hızlı, güçlü ve şık bir telefon ürettikten sonra yapmanız gereken tek mantıklı şey nedir? Tabii ki, hızlı, güçlü ve şık bir teknoloji üreten başka bir marka ile ortaklık kurmak(!)
Honor son cep telefonunun satışına teşvik etmek için Audi ile işbirliği yaptı. Honor Play, Audi Sport R8 LMS Cup'ın resmi ortağı olarak açıklandı. Paylaşılan slogan ise "Çılgın Hızlı, Çılgın Akıllı", Audi ve Honor iyi bir eşleşme gibi görünüyor. Elbette, ürettikleri teknoloji "çılgınca" farklı olabilir - biri dijital dünyaya bağlı kalmamızı, diğeri ise fiziksel olarak dünyanın istediğimiz yerine seyahat etmemizi sağlıyor - ancak her iki şirketin vizyonu ile eşleşiyor. Hızlılar ve güçlüler!
GPU Turbo işlemci
Hem Honor Play hem de Audi Sport R8 hız ve performansa öncelik veriyor. Honor Play, GPU Turbo işlemcisine güvenirken, hızlı "oyun oynamaya" olanak tanıyan Audi R8, V10 motoru ile iddialı.
Ama hız sadece bu işin bir parçası. Verimlilik de önemli bir nokta. Honor Play'in GPU Turbo işlemcisi, oyun oynarken batarya performansını artırıyor, telefonu çok daha verimli hale getiriyor ve şarjlar arasında telefonun keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Audi R8 ise verimlilik için, araca hafif bir tasarım sağlayan bir Uzay Çerçevesi şasisini yarattı. Bu da otomobilin verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.
GPU Turbo, dikkatli ve yenilikçi tasarımı sayesinde enerji tüketimini %30 oranında düşürürken, telefonun grafik performansını %60'a varan oranlarda artırmayı başarıyor. Bu sadece etkileyici değil, aynı zamanda akıllı telefonlarda enerji tüketimi ve enerji dengesi açısından yeni bir rekor.
Bir araba ve bir cep telefonu markasının ortaklık kurması garip gibi gözükebilir, ancak yukarıdakileri de göz önüne alınca, Audi Sport R8 ve Honor Play'in pek çok ortak noktası var.
Yavuz Alp Şimşek
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