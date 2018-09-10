Şaşırtıcı Audi ve Honor Play Ortaklığı

Audi ve Honor Play, "Hızlı" bir ortaklık kuruyor: Honor'un GPU Turbo teknolojisi ve Kirin 970 işlemci, eşsiz bir oyun performansı sunacak!

Şaşırtıcı Audi ve Honor Play Ortaklığı

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Şaşırtıcı Audi ve Honor Play Ortaklığı

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