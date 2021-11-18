Şaşırtıcı Gelişme: Güneş'ten Daha Sıcak Bir Buz Fazı Keşfedildi!

Güneş'in ısısından bile daha sıcak bir buz mümkün mü? Suyun, Güneş'ten bile daha sıcak bir buz fazı keşfedildi!

18 Kasım 2021 13:02

Levent Öztürk