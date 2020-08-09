Şaşırtıcı görüntü: Cehennem Karıncası 99 milyon yıldır avını tutuyor

Soyu uzun yıllar önce tükenen 'cehennem karıncası'ndan ilginç görüntü... Popular Science Türkiye'nin aktardığı habere göre bilim insanları bu böceğin Ceratomyrmex ellenbergeri olarak bilinen ve yeni tanımlanan tarih öncesi bir karınca türü olduğunu söylüyor. Bir cehennem karıncası aktif şekilde beslenirken ilk kez görülüyor. Avladığı böcek ise hamamböceğinin nesli tükenmiş bir akrabası.
New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde (NJIT) sosyal böcek evrimi üzerine araştırma yapan Phillip Barden, "Fosilleşmiş davranış son derece nadir görülüyor; özellikle de avlanma. Nesli tükenmiş bir yırtıcıyı avını yakalarken görmek paha biçilemez." diyor.
Karıncalar en fazla çeşitliliğe sahip canlılardan. Bilim insanları, bugüne kadar 12.500'ün üzerinde farklı tür tanımlamış ve muhtemelen 10.000 civarı daha tür olduğunu; bunların da keşfedilmeyi beklediğini düşünüyor.
Günümüdeki karıncaların hiçbiri, bilim insanlarının Myanmar, Kanada ve Fransa'daki kehribar tortularında bulduklarına benzemiyor.
Barden, bu haidomyrmecine cehennem karıncalarının ağız kısımlarının, günümüzde yaşayan neredeyse hiçbir böceğinkine benzemediğini söylüyor. Bu yeni tanımlanan cehennem karıncası, alt çenesini kullanarak avını yukarı doğru itiyor ve üstte bulunan boynuz benzeri yapıya sıkıştırıyormuş.
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