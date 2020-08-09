Şaşırtıcı görüntü: Cehennem Karıncası 99 milyon yıldır avını tutuyor

Cehennem karıncası olarak bilinen ve soyu uzun süre yok olan bir böcek fosili 99 milyon yıllık bir kehribarın içinde donmuş halde bulunmuş. Karınca halen çenesiyle avını tutuyor.