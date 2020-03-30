Şaşırtıcı önlem! Koronavirüs kaskı giyen polis Hindistan sokaklarında

Koronavirüs ile ülkelerin mücadeleleri devam ediyor. Polisler ve yetkililer sokaklarda gördükleri insanların evlerinde kalmalarını sağlamak için çalışıyor. Bu uğraş ile ilgili ilginç bir girişim de Hindistan'dan geldi. İnsanları evlerinde kalmaya ikna etmeye çalışan polis, koronavirüs kaskı takıyor.