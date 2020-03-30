Şaşırtıcı önlem! Koronavirüs kaskı giyen polis Hindistan sokaklarında

Ülkeler, küresel Koronavirüs salgınına karşı önlemler almaya devam ediyor. Hindistan bu önlemleri farklı bir boyuta taşımış gibi görünüyor. Hindistan'daki eyaletlerden Tamil Nadu'nun başkenti Chennai sokaklarında bir polis koronavirüs kaskı ile devriye geziyor.
Rajesh Babu adlı polis, koronavirüs benzeri kaskı ile görev yapıyor. Şu anda 1.3 milyar nüfusa sahip olan ülke, virüsün yayılmasını engellemek için ülkede karantina başlattı. Bu sebeple Chennai polisi Rajesh, sokakta gördüğü taşıtlı insanları evlerinde kalmaları konusunda eğitmek için sıra dışı bir yöntem seçti.
Gowtham adlı yerel bir sanatçı ile iş birliği yapan polis, koronavirüs maskesi ya da kaskı gibi bir proje ile farkındalık yaratmayı amaçladı ve kendisi için kağıtları kullanarak bir koronavirüs kaskı hazırlattı.
Rajesh, "Tüm adımları atıyoruz, ama yine de insanlar sokaklara çıkıyor. Bu nedenle koronavirüs kaskı ile insanların durumun ciddiyetini anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kask bu konuda farklı bir şey yapma girişimiydi." diyor. Rajesh, en çok çocukların etkilendiğini ve görür görmez eve gitmek istediklerini belirtiyor.
Şu anda Hindistan'da Koronavirüs yüzünden enfekte olan 1000'i aşkın insan var.
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