Şaşırtıcı ve garip bir deneyim: Pareidolia! Nesnede yüz görenler paylaşıyor

Nesnelerde yüz görme olarak kısaca açıklayabileceğimiz pareidolia fenomeni aslında psikolojik bir durum. Hemen her insanda var olan sıradan bir eğilim olarak görülen pareidolia deneyimini yaşayanlar internette fotoğrafları paylaşıyor. Bu fotoğraflara çok şaşıracaksınız!