Şaşırtıcı ve garip bir deneyim: Pareidolia! Nesnede yüz görenler paylaşıyor

Nesnelerde yüz görme olarak kısaca açıklayabileceğimiz pareidolia fenomeni aslında psikolojik bir durum. Hemen her insanda var olan sıradan bir eğilim olarak görülen pareidolia deneyimini yaşayanlar internette fotoğrafları paylaşıyor. Bu fotoğraflara çok şaşıracaksınız!

Şaşırtıcı ve garip bir deneyim: Pareidolia! Nesnede yüz görenler paylaşıyor

Baktığınız nesnelerde, canlılarda kısacası herhangi bir yerde yüzler görüyorsanız, pareidolia fenomenine siz de aşinasınız demektir. Peki Pareidolia nedir?

Pareidolia, görülen alakasız şeyleri yüzlere benzetmek olarak açıklanabilecek bir psikolojik olgudur.

Bir inşaat duvarı sıvasında gülen surat görebileceğiniz gibi, köpeğinizin kulağındaki beneklerin bir kedi figürü oluşturduğunu da iddia edebilirsiniz. Bu fenomen sadece nesnelerde  yüz görme ile alakalı da değil, bir şarkı dinlediğinizde, şarkıda geçmeyen bir sözcüğü gerçekten geçiyor sanabilirsiniz. Kısacası kimi kişileri belirsiz bir görüntü veya sesi anlamlandırması da denebilir.

Pareidolia, bir zamanlar insan psikozunun bir belirtisi olarak kabul ediliyordu. Fakat artık bilim insanları bunun sıradan bir insan eğilimi olarak nitelendiriyor.

Yapılan çalışmalar, nevrotik insanların ve olumsuz ruh halindeki insanların pareidolia yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, bu insanların tehlike konusunda daha yüksek alarm algısına sahip olmaları gibi görünüyor.

Ayrıca pareidolia, artık insanlarla da sınırlı değil. Bilim insanları yıllarca bilgisayarlara yüzleri fark etmek için görsel ipuçlamayı öğrettiler.

Gel gelelim hayatımızın her alanına girmiş olan sosyal medyadan pareidolia fenomeni de payını almış durumda. Sosyal medya kullanıcıları alakasız ve rastgele nesnelerde gördükleri yüzleri internette paylaşıyorlar. İşte sosyal medya kullanıcılarının pareidolia deneyimleri!

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