Satın Alacak Bir PlayStation 5 Bulamayanlara Sony'den Güzel Haber!

Pandemi sebebiyle global çapta yaşanan çip sıkıntısı sürerken, bazı şirketler üretim kapasitesini artırmayı başararak bu krizi en hafif şekilde atlatmanın yollarını arıyor. Sony de bu şirketlerden biri. Oyun severler uzun bir süredir PlayStation 5 stoklarına erişmekte güçlük çekiyordu. Neyse ki Sony, bu sorunu ortadan kaldırıyor.
Geçtiğimiz günlerde 10 milyon satış rakamına ulaşarak en hızlı satılan oyun konsolları arasına girmeyi başaran PlayStation 5 ile Sony'nin bu sonuca pandemi döneminde ulaşması bir hayli önemliydi. PlayStation 5'in çip üretimindeki aksaklıklara rağmen rekor düzeyde bir satış oranı yakalamış olması, bu konsolu özel yaparken, Sony'nin hedefi bu yılı 15 milyona yakın bir satış adedi ile tamamlamak.
Sony, bu konuda gerekli bağlantıları kurmuş ve hazırlıkları da yapmış. Açıklamaya göre, Sony'nin bu yıl içinde 14.8 milyon PlayStation 5 satış hedefine ulaşabilecek sayıda yeterli çipe sahip olduğu belirtiliyor.
Bu haber ülkemiz için de güzel bir haber olarak nitelendirilebilir. Zira ülkemizde de PlayStation 5 satın almak isteyen oyun severler, stok sıkıntısı nedeniyle fiyatların yükselmesi karşısında şaşkına uğramışlardı. Stok sorununun ortadan kalkacak olması, piyasayı biraz normalleştirecektir diye umuyoruz.
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