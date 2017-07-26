Satın almak istediğin ürünün fotoğrafını çekmen yeterli
Hepsiburada mobil uygulamasının fotoğrafla ürün arayabileceğiniz yeni özelliği Çekbul ürün satınalma deneyimini kolaylaştırıyor.
Hepimizin başına gelmiştir. Sokakta, iş yerinde ya da okulda bazen çok hoşunuza giden bir ürün görürsünüz ama onu nereden satın alacağınızı bilemezsiniz. Eğer arama kelimelerini çok iyi kullanmayı bilmiyorsanız bu durumda internet de bir çözüm olmaz. Ama artık bu tür durumlar için bir çözüm var. Hepsiburada'nın mobil uygulaması içine dâhil ettiği Çekbul özelliğini kullanarak beğendiğiniz ürünün fotoğrafını çektiğinizde uygulama, arka planda çalışan yapay zeka teknolojisi sayesinde 1-2 saniyede ürün listesinden ürünü bulup karşınıza getiriyor.
Hepsiburada.com Çekbul'un nasıl çalıştığını haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.
İstediğiniz ürünü arama işlemini internette sayfa sayfa gezmeye gerek kalmadan zaman kaybetmeden bulmanızı sağlıyor. Hepsiburada platformundaki tüm kategorilerde de başarılı bir şekilde işliyor. Mutlaka siz de deneyin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın