Satürn'ün Uydusu Titan'da, Uzmanları Şaşırtan Sıra Dışı Bir Keşif Yapıldı

Siklopropeniliden adlı basit ancak yaygın olmayan bir molekül, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde bulundu. Bu tür bir molekül ilk defa bir uzay cisminin atmosferinde bulunsa da, uzayda ilk defa görülmüyor.
NASA bilim insanlarının Astronomical Journal üzerinde bildirdiklerine göre uydunun atmosferinin yüksek bölgelerinde bu molekülden az miktarda bulundu. Bu molekül oldukça reaktif olduğundan dolayı Titan'ın atmosferinin daha yoğun olan kısımlarında bulunması beklenmiyor. Bundan daha önce ise molekül sadece uzayın devasa yıldızlararası boşluklarındaki bulutlarda görülmüştü.
Gözlemler Atacama Büyük Milimetre/milimetrealtı Düzeni (ALMA) tarafından yapıldı. Titan, Güneş Sistemi'ndeki en etkileyici dünyalardan biri ve Dünya haricinde akan nehirlerin ve göllerin bulunduğu tek yer. Ancak Dünya'mızdakilerin aksine bu göller ve nehirler çoğunlukla metan ve etan olmak üzere sıvı hidrokarbonlardan oluşuyor.
Titan, karbon tabanlı bileşikler açısından zengin ve yoğun bir atmosfere sahip dondurucu bir gezegen. Bilim insanları, Titan'da gerçekleşen olayların Güneş Sistemi'nin başlarında Dünya'nın nasıl olduğu konusunda bilgi verebileceğini ve hatta uzaylı yaşamların nasıl olabileceği konusunda da ipuçları verebileceğini düşünüyor. Yaşamın Titan üzerinde mümkün olduğu henüz kesin olmasa da oldukça dikkat çekici bir olasılık olduğu kesin.
Pasadena, Kaliforniya'daki NASA JPL kıdemli araştırma bilim insanı ve Titan uzmanı Rosaly Lopes, Titan'ın yaşanabilir olup olmadığını bulmaya çalıştıklarını söylüyor: "Bu yüzden atmosferdeki hangi bileşiklerin yüzeye ulaştığını, ve sonrasında bu malzemelerin buz kabuğunu geçerek altındaki okyanusa ulaşıp ulaşamayacağını bilmek istiyoruz, çünkü yaşanabilir koşulların okyanusta olduğunu düşünüyoruz."
NASA bir kez daha Titan'a gitmek için yeni bir görev hazırlıyor. Dragonfly adıyla bilinen görevin 2027 yılında fırlatılması bekleniyor ve bu görevde uydunun yüzeyinin kimyası incelenecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın