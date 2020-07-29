Saygı dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? İlk fragman yayınlandı

Saygı dizisinden ilk fragman... Başrolünde Nejat İşler'in oynayacağı Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi yakında BlueTV ekranlarına geliyor. BlueTV, Behzat Ç.'nin düşmanı Ercüment Çözer'e odaklanan dizinin ilk fragmanını sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladı.
BlueTV'nin özel yapımı dizinin yapımcılığını İnter Medya üstleniyor. Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikayesini ekrana taşıyan dizide toplumdaki çürümenin çözümünü kendi acımasız adaletinde arayan bir adamın hikayesi işleniyor.
Görgüsüzlük, bencillik, kibir. Tüm bunları, ona göre #SaygıÇözer ? Bir Ercüment Çözer Dizisi #SAYGI, yakında sadece BluTV'de. pic.twitter.com/wKDN5q2naB— BluTV (@BluTV) July 28, 2020
SAYGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.
Behzat Ç. - "Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizide Nejat İşler'e Boran Kuzum ve Miray Daner eşlik ediyor.
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