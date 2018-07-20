Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!
Microsoft'un yeni ekran görüntüsü alma aracı, sinir bozan bir sorundan kurtuldu!
Windows 10'a gelecek olan "Screen Sketch" aracıyla ilk olarak 17704 numaralı ön izleme yapısında karşılaşmıştık. Yeni bir sürüme güncellenen uygulama, daha keskin ekran görüntüleri için geliştirmeler yapıyor.
Ekran Kırpma aracının yerini alan Screen Sketch ile alınan ekran görüntüleri, bulanık ve kalitesiz görünebiliyordu. Microsoft, 10.1806.1901.0 sürümünde bu sorunu giderdi.
Screen Sketch'in amacı ilk başta Microsoft Ink'in bir parçası olmaktı ancak şimdi, Windows 7'den beri sunulan Ekran Kırpma Aracı'nın yerini alıyor. Çok basit bir uygulama olan Ekran Kırpma Aracı, Windows 10 yayınlandığında bir geri sayma işlevine kavuşmuştu.
Yeni Screen Sketch uygulaması ise birçok yeni işlev ve kendine has bir klavye kısayolu sunuyor: Win + Shift + S tuşlarına basarak Screen Sketch'i çağırabiliyorsunuz. Uygulamanın diğer işlevleri arasında rastgele şekillerle ekran görüntüsü alma ve düzenleme var.
Screen Sketch'i denemek istiyorsanız Windows 10 Insider programına dahil olabilir ve uygulamayı Microsoft Store'dan yükleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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