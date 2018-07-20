Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Nostalji: 80'ler