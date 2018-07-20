Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!

Microsoft'un yeni ekran görüntüsü alma aracı, sinir bozan bir sorundan kurtuldu!

Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!

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