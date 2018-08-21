Screen Sketch'in Yeni Adı Snip & Sketch!

Windows 10'un Ekran Alıntısı Aracı'nın yerini alması beklenen Screen Sketch, Windows 10'un en son önizleme sürümünde birkaç değişiklik ile geldi!

Screen Sketch'in Yeni Adı Snip & Sketch!

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