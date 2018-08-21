Screen Sketch'in Yeni Adı Snip & Sketch!
Windows 10'un Ekran Alıntısı Aracı'nın yerini alması beklenen Screen Sketch, Windows 10'un en son önizleme sürümünde birkaç değişiklik ile geldi!
Screen Sketch uygulaması ilk olarak Windows 10'un Haziran'da yayınlanan 17704 yapı numaralı ön izleme sürümünde ortaya çıkmıştı. Ekran Alıntısı Aracı'nın yerini almayı amaçlayan uygulama, bu aracın tüm işlevlerinin yanında bazı ek işlevler de sunuyordu.
Windows Insider'lara sunulmaya başlanan son güncelleme, uygulamanın adını "Snip & Sketch" olarak değiştirdi ve birkaç ilginç yenilikle geldi. 10.1807.2286.0 sürümüne yükselen uygulama, yeni isminin yanı sıra bir "Yeni" menüsü sunuyor. Bu menüde ekranı yakalamaya yönelik birkaç seçenek görüyoruz. Bu seçenekler sayesinde ekran görüntüsünü hemen alabiliyor veya 10 saniye geciktirebiliyorsunuz. Gecikmeli kırpma işlevi, ilginç bir biçimde geri sayımı göstermiyor, bu yüzden görüntünün tam olarak ne zaman alınacağını anlayamıyorsunuz. Tabi, bu eksikliğin sonraki sürümlerde giderilmesi muhtemel.
Snip & Sketch, geçen ay aldığı bir güncellemeyle düşük kaliteli ekran görüntüsü sorununu ortadan kaldırmıştı. Ekran Alıntısı Aracı'na gelirsek, Microsoft bu aracı henüz kullanımdan kaldırmadı. Snip & Sketch'teki geliştirmelerin Ekran Alıntısı Aracı'na olan ihtiyacı ortadan kaldırıp kaldırmayacağını biz de merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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