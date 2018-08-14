SD Kart Kullanan Uygulamalardaki Tehlike

Android'li telefonunuzda microSD kartı kullanan uygulamalar, siz farkında olmadan hacker'lara kapı açabilir!

SD Kart Kullanan Uygulamalardaki Tehlike

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Spotify, Özgürce Reklam Atlatabilir!
Canon PowerShot SX740 HS Kutusundan Çıkıyor
Call of Duty: Black Ops 4 Beta İncelemesi
Galaxy Note 9'dan Daha Ucuz 5 Alternatif!
Samsung Galaxy Note 9 Kutusundan Çıkıyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir