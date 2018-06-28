SD Karta Kapasite Dopingi!
Yeni SD kart formatı, tüm medya arşivinizi alabilecek boyutta kartların yolunu açtı!
Medya koleksiyonunuz ne kadar büyük olursa olsun, yakında hepsini bir SD karta sığdırmanız mümkün olabilir. Bellek kartı standartlarını belirleyen SD Association, SD Express adlı yeni bir SD kart formatı duyurdu. SD Express, SD kartlara PCI Express ve NVMe arayüzlerini ekliyor.
Bu yeni format, veri aktarım hızını saniyede 985 MB'a kadar çıkarıyor. Daha da ilginci, yeni format sayesinde maksimum SD kart kapasitesi 2TB'tan 128TB'a çıkıyor. Böyle bir karta 25.000 HD film sığdırmanız mümkün. Bir fotoğrafı 500KB sayarsak, tek karda 256 milyon fotoğraf sığabilir. Veya tek bir karta 25,6 milyon şarkıyı sığdırabilirsiniz. Spotify'ın 35 milyonluk tüm şarkı kitaplığı için iki karta ihtiyacınız olacak.
Teorik Limit
128TB limitinin teorik olduğunu belirtmek gerekiyor. Bugün 1TB'lık kartları bile zor buluyoruz. 512GB'lar bile oldukça pahalılar. 128TB'lık kartlar bir gün gerçeğe dönüşse bile, böyle bir karta sahip olmak için ciddi miktarlarda borca girmeniz gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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