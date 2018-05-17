Sea of Thieves İncelemesi
Benim Jack Sparrow'dan ne eksiğim var? Sürme ille de gerekli mi? Sea of Thieves'i A'dan Z'ye inceledik...
Popüler AAA oyunların arkasındaki dev yapımcıların o kadar geniş kadrolarla bu kadar konu sıkıntısı çekmesi bana hep garip geliyor. Nedense oyunlar bilim kurgu, dünya savaşı ve ortaçağ teması üzerinde dönüp duruyor. Arada bir çıkan Western oyunlar ise pastanın üstündeki kiraz gibiler, tek tük! Bu yüzden de farklı bir konu görünce daha trailer'ları dönerken heyecanlanmaya başlıyor insan. Sea of Thieves de onlardan biriydi. En sonunda oyuna kavuştuk.
Küçükken arkadaşlarımızla biri araya gelir korsancılık oynardık. Bir yer gemimiz olur, hepimizin orada bir görevi olurdu. Sea of Thieves için işte bunun günümüzde dijital dünyada hayat bulmuş şekli diyebilirim. Oyunda dört arkadaşınız (gerçekten arkadaşınız olması da gerekmiyor) ile birlikte bir gemiye atlayıp korsanlar ne yapıyorsa dev bir açık dünyada aynısını yapabiliyorsunuz. SoT, eğer arkadaşınız yoksa sizi otomatik olarak eşleştirdiği 3 oyuncu ile birlikte bir adaya atıyor. Tek başına oynamayı da seçebilirsiniz elbette ama şimdiden söyleyeyim denize açıldığınızda bir yandan yelkeni indirip bir yandan demir alıp aynı anda dümeni kontrol edip, üstüne bir de savaşmanız pek imkan dahilinde değil.
Birlikte hareket etmek önemli
Eğer dört kişi oynayacaksanız görev dağılımı yapmak önemli. Ancak yine de kimseye güven olmayabiliyor. Siz daha karada dur şuradan bir görev bakayım derken ekipten biri gemiyle alıp başını gidebiliyor. Bu durumda da panik yapmaya gerek yok. Çünkü oyunda buna karşı bir koruma da bulunuyor. Eğer bir şekilde denize düşerseniz gemiyi yakalamakla uğraşmak yerine üzerinden yeşil duman tüten adamın yanına gittiğinizde o sizi tekrar gemiye ışınlayabiliyor.
Bir korsanın en büyük amacı nedir?
Oyuna dönersek yanınızda bir akordeon, bir laterna, bir kürek, bir kılıç, bir tabanca, bir keskin nişancı tüfeği, bir pusula, bir fener, bir kupa ve bir kova bulunuyor ki bunlar hayatta kalmanız için gerekli ekipmanlar. Kürek, hazine aramak için olmazsa olmaz. Tabii ki adanızdan ayrılmadan önce bir dükkana uğrayıp hazine haritası almayı da unutmamanız gerekiyor. İlk göreviniz bu hazinenin bulunduğu adaya gidip tarife uyan bölgeyi kazarak hazineyi çıkartmak. Sonra dükkana dönüp bunu satarak daha iyi ekipmanlar alabiliyorsunuz. Unutmamanız gereken tek şey harita kimdeyse tarifi de o yapmak zorunda.
Sea of Thieves ilk bakışta göze çok sevimli görünen ve ileriki dönem için çok şey vadeden bir oyun. Oynadığım süre boyunca hazine ara, bul, getir, sat, sonra yenisini ara döngüsü içindeydim. Dahasını zamanla göreceğim. Xbox One sahibiyseniz bence bir şans verin!
Mahmut Karslıoğlu
Ercan Uğurlu
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