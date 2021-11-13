Seagate, Dünyanın İlk PCIe NVMe Sabit Disk Sürücüsünü Tanıttı!

Seagate, "HDD'lerin geleceğini" resmi olarak tanıttı. İşte şirketin ilk PCIe NVMe sabit disk sürücüsü...

  • Ercan Uğurlu
Seagate, İlk PCIe NVMe Sabit Diskini Tanıttı

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