Seagate, Dünyanın İlk PCIe NVMe Sabit Disk Sürücüsünü Tanıttı!

Seagate, geçmişte yalnızca katı hal sürücüleri ve sabit disk sürücüleri geliştirirken, bir süredir HDD ile SSD'ler arasında kesintisiz birleştirilmiş NVMe arabiriminin yolunu açmaya çalışıyordu ve şirket yaptığı açıklama ile bunu başardığını duyurdu.
Seagate, bu hafta düzenlenen OCP Küresel Zirvesi'nden (Open Compute Project Summit) endüstrinin ilk yerel NVMe sabit disk sürücünü tanıtarak, HDD'lerin geleceğine ışık tuttu. Özel bir JBOD kasasında bir PCIe arabirimi aracılığıyla bağlanmış 12 adet 3.5 inçlik sürücüyle tanıtımı gerçekleştiren Seagate, diskin kapasitesini belirtmemiş olsa da sunum sırasında gösterilen görüntülerde 18 TB ibaresi dikkatleri çekti.
Yeni teknoloji, standart bağlantı yöntemleriyle karşılaştırıldığında sabit disklere göre gelişmiş performans ve daha düşük güç tüketimi de dahil olmak üzere bir dizi avantaj sağlıyor. Öte yandan veri merkezleri için de önemli bir adım sayılan bu yeni yöntem, şimdilik PCIe 3.0 desteğine sahip, ancak yakın zamanda PCIe 4.0 desteği de eklenecek.
Seagate, bu yeni ürünlerin ilk örneklerini önümüzdeki yıl içinde müşterilere sunacak olsa da, ticari amaçlı tam kapasite kullanım için en erken 2024 yılı planlanıyor.
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